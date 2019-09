Kijk nog eens naar Erik Akerboom in DWDD en trek het je aan

Matthijs van Nieuwkerk stelde in DWDD dé vraag die bij veel mensen door het hoofd spookte na de publieke noodkreet van politiechef Erik Akerboom om een taser, bedoeld om het geweld tegen agenten in te dammen. ,,Wat is er aan de hand met ons land dat er elk uur een agent belaagd wordt, of bespuugd, besprongen of geslagen. Wat is er aan de hánd?’’



Zijn antwoord kwam erop neer dat wij met z’n allen steeds minder pikken als we worden aangesproken op ons gedrag door agenten. Dat het goed is dat we onze kinderen leren in discussie te gaan en om zelfstandig na te denken. ,,Maar het is ook goed om kinderen te leren dat iemand soms tegen jou zegt: tot hier en niet verder.’’