Kijkcijferrecord: 3,4 miljoen kijkers zien ontknoping Heel Holland Bakt

Hans Spitsbaard (22) won gisterenavond het vijfde seizoen van Heel Holland Bakt. De Royal Wedding Cake die hij gisteren maakte, betekende het eind van zenuwslopende weken waarin Hans angstvallig geheim moest houden of hij de winnaar werd van Heel Holland Bakt. ,,Nu mag ik het van de daken schreeuwen. Eindelijk", zei hij na afloop tegen deze site.



De kijkcijfers zijn ongetwijfeld een kers op de taart voor Omroep MAX. Met 3,4 miljoen kijkers kan het programma zich meten met kijkcijferkanon Boer Zoekt Vrouw. Voor de rest zijn er geen programma's meer die zulke cijfers noteren. Enkel The Voice of Holland wilde in de voorgaande seizoen nog wel eens de 3 miljoen-grens slechten, maar de talentenjacht opende afgelopen vrijdag met 'slechts' 2,1 miljoen kijkers.



Er werd sowieso veel tv gekeken gisterenavond. Ook de Formule 1 was populair en noteerde 1,2 miljoen kijkers op Ziggo Sport. In de bloedstollende race leek Max Verstappen op het laatste moment de derde plek te pakken, maar werd uiteindelijk door een straf teruggezet naar plek 4.



Door de hoge cijfers van Heel Holland Bakt (NPO 1) en het autoracen (Ziggo Sport) had de concurrentie het wat lastiger. Penoza (NPO 3) scoorde met een emotionele en moordlustige aflevering 637.000 kijkers. De voorstelling van Brigitte Kaandorp op RTL 4 had slechts 570.000 belangstellend. Aansluitend zakte op die zender de kijkcijfers van Meisje van Plezier voor het eerst onder de miljoengrens: 740.000 kijkers.