Kijkcijferrecord voor DNA Onbekend

Joshua Nolet: ‘Ik snap wel dat kijkers iets tussen Charlotte en mij zagen ontstaan’

1 februari Met zanger Joshua Nolet verliet zaterdagavond dé smaakmaker van het seizoen Wie is de Mol? Een gesprek over het spel, zijn Engelse woordenschat, het gemis aan optredens en winterdepressies. ,,Dat we niet alleen zijn, geeft me nu juist energie.”