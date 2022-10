Kijkcijfers: Gouden Televizier-Ring Gala legt het nipt af tegen het Journaal

De kijkers zagen hoe Jeroen Woe en Niels van der Laan na zeven seizoenen eindelijk de Ring wonnen voor het satirische programma Even tot hier . ,,Dit is een enorme eer voor ons, voor het hele team. We hadden het eigenlijk niet verwacht. Een geweldig programma om te maken, maar wel een heel intensief programma om te maken”, zei het tweetal. Ze bedankten Paul de Leeuw in het bijzonder: ,,Omdat die ons het theater uit heeft getrokken en ons de tv op heeft gesleurd.”

