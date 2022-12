Kijkcijfers Oranje vallen opnieuw tegen, maar daar is een reden voor

De achtste finale tussen Nederland en de VS op het omstreden WK in Qatar is zaterdagavond door bijna 4,8 miljoen mensen bekeken. Dat blijkt uit de cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). Het is daarmee het best bekeken programma van de zaterdagavond.

Hiermee werd de achtste finale wel minder goed bekeken dan achtste finales tijdens eerdere WK’s. De achtste finale van het WK in 2014, toen Nederland tegen Mexico speelde, werd door 8 miljoen mensen bekeken. De achtste finale Nederland-Slowakije in 2010 trok 6 miljoen kijkers.

De kijkcijfers naar de groepswedstrijden van Oranje lagen de afgelopen weken lager dan meestal het geval is bij grote toernooien waar Nederland aan meedoet. Maar een woordvoerder van SKO stelt met klem dat de cijfers om veel redenen heel lastig te vergelijken zijn. ,,Het is voor het eerst dat een groot voetbaltoernooi in de winter plaatsvindt, dus in dat opzicht hebben we geen goed referentiekader”, legt ze uit.

Bovendien betreft de berekening van SKO alleen de mensen die thuis kijken naar programma’s, een segment dat de afgelopen jaren langzaam is teruggelopen. De stichting komt in loop van 2023 met een nieuw systeem waarmee ook kijkers buitenshuis kunnen worden meegerekend. Wel kan de woordvoerder zeggen dat het marktaandeel van het aantal kijkers dat inschakelt voor de wedstrijden van Oranje met 88 procent vrijwel identiek is aan het marktaandeel dat de WK-wedstrijden in 2014 en 2010 haalden.

De best bekeken voetbalwedstrijd van Oranje in de afgelopen kwart eeuw was de halve finale tussen Nederland en Argentinië in 2014. Op 9 juli van dat jaar keken hier ruim 9 miljoen Nederlanders naar.

