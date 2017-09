Kijkers DWDD vallen over 'gruwelijk' rood haar Roxeanne Hazes

Ivo Niehe dekt zich in over kijkcijfers filmgala

16:01 Ivo Niehe dekt zich in over de kijkcijfers van het Kalveren-gala vanavond. De AVROTROS-coryfee stelde eerder in een interview in het AD zeker een miljoen kijkers te gaan trekken met zijn speciale TV Show. Maar in het Radio 1-programma De Nieuws BV kwam hij hier vanmiddag op terug.