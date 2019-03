Kijkers ergeren zich aan ‘lachband’ in Kees & Co (maar die is er helemaal niet)

Kees & Co , dat draait om hoofdpersonage Kees (Simone Kleinsma), keerde vanavond na een afwezigheid van twaalf jaar terug met een nieuwe aflevering op RTL4. De cast bestaat volledig uit nieuwe gezichten, onder wie Chantal Janzen . Van ‘vroeger’ is alleen Kleinsma (60) over, die tussen 1997 en 2006 acht seizoenen lang te zien was met de show. Zij was vanavond eigenlijk het enige goede aan de revival, vonden meerdere kijkers. ,,Simone Kleinsma is super als vanouds’’, luidde een van de vele tweets. ,,Wat is dit slecht, alleen Simone is overtuigend’’, schreef iemand anders. De andere grote naam moest het behoorlijk ontgelden. ,,Chantal wordt compleet overschaduwd door Simone’’, reageerde iemand bijvoorbeeld. ,,Simone á la, buitencategorie, maar de rest... zelfs Chantal verwelkt’’, voegde een ander toe. En: ,,Wat kan ze presenteren hè, die Chantal.’’

Neppe lachband

Het ging op Twitter echter vooral over het vermeende gebruik van een lachband, waarbij opgenomen geluid van een lachend publiek te horen is op momenten die grappig zouden moeten zijn. ‘Vreselijk’, ‘irritant’ en ‘nep’, oordeelden kijkers.



,,Is er dan niemand tijdens de hele productie, van begin tot eindmontage die zegt: weet je, zo’n neppe lachband is niet meer van deze tijd?’, luidde een van de berichten. ,,Die lachband staat op volle toeren en gaat zelfs af op momenten die totaal niet grappig zijn’’, observeerde een ander.



De critici wisten kennelijk niet dat in Kees & Co helemaal geen lachband te horen is. De serie wordt opgenomen met een publiek in de studio, zei Kleinsma gisteren nog tegen deze site. Het gelach van die mensen was tijdens de uitzending te horen. Een voormalig woordvoerster van RTL, de afgelopen maanden het aanspreekpunt over het programma, bevestigt dat er geen lachband wordt gebruikt. ,,Het is een sitcom, opgenomen voor live publiek’’, zegt Irene Frijters.



Van dat laatste staat op Twitter ook fotografisch bewijs. ,,Zo, en wil nu iedereen z’n mond houden met het fake nieuws over een lachband onder Kees & Co?’’, schreef iemand bij een foto die vanuit het publiek is genomen. Iemand anders deelde een soortgelijk kiekje. ,,Lachband? Ik zat hier niet voor Jan Lul!’’