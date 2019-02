Kijkers Hotter Than My Daughter lovend over Patty Brard

Het was vanavond de beurt aan Patty Brard om het nieuwe seizoen van Hotter Than My Daughter te openen. En met succes. Op sociale media stromen de complimenten voor de nieuwbakken presentator van het RTL4-programma binnen. ‘ Patty is hiervoor gemaakt!’, reageren meerdere mensen op Twitter.

Brard bracht vanavond een bezoekje aan de 44-jarige Fouzia, die 70 kilo afviel maar zichzelf tegelijkertijd kwijtraakte. Fouzia kleedde zich bijna alleen nog in het zwart en ook haar huis ontkwam niet aan de sobere sfeer. Zo hing haar woning vol met doodshoofden en spotte Brard zelfs grote wapens aan Fouzia’s muur. ,,Ik zie iemand die hunkert naar liefde en aandacht”, stelde Brard in een goed gesprek met de moeder van de 23-jarige Sheila.



Na de straat op te zijn gegaan met de foto’s van moeder en dochter was het duidelijk: ze waren beiden toe aan een metamorfose. En dus ging Brard vol goede moed aan de slag met het team van visagisten en stylisten. Toen het moment eenmaal daar was, had Fouzia het zichtbaar moeilijk. ,,Wat heb jij een jaren verspeeld, met zo’n mooie toet en zo’n mooi lijf”, complimenteerde Brard haar nog voordat Fouzia zichzelf had gezien. Brard draaide vervolgens de spiegel om, waarna Fouzia haar ogen niet kon geloven. ,,Vrouw, waar ben je al die tijd geweest?”, riep Brard uit.

‘Wie is dat?’

Ook de 39-jarige Gosia werd verrast door het bezoek van Patty. De Poolse Gosia is dol op haar eigen decolletté en wil deze maar al te graag aan de wereld laten zien. Daarnaast is ze bang om ouder te worden. Haar kledingkast hing vol met jeugdige outfits, waaronder een enorme hoeveelheid kleding met panterprintjes. ,,Wat doe je jezelf aan?”, vroeg Brard zich hardop af, nadat Gosia vol trots haar lievelingsoutift showde.



Achter Gosia’s opmerkelijke kleding zat ook een pijnlijk verhaal. Zo is ze op 17-jarige leeftijd verkracht. Toen ze dit in vertrouwen vertelde aan haar moeder, kreeg ze een antwoord dat ze niet zag aankomen: ,,Ga maar met hem naar bed, dan hoef je je rijbewijs niet te betalen.”



Hoewel Gosia in eerste instantie erg tevreden was met haar eigen kledingkeuze, was ze na de metamorfose toch volledig om. ,,Wie is dat?”, reageerde ze toen ze zichzelf in de spiegel zag. ,,Nu zie ik eruit als iemand van mijn leeftijd. Ik ben er blij mee.”

Oprecht

Brard maakte niet alleen de twee deelnemers van het programma blij, ook de kijkers thuis zijn meer dan tevreden met de manier waarop ze het programma presenteert. De complimenten stromen binnen op sociale media.



Zo schrijven Twitteraars dat Brard gemaakt is voor Hotter Than My Daughter, maar ook dat ze een oprecht en lief mens is. ‘Wat doet Patty het goed!’ reageert een kijker. En iemand anders vraagt zich af: ‘ Waarom presenteert Patty nu pas Hotter Than My Daughter?’’.

