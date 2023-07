Kijkers kiezen massaal voor NPO bij kabinetsval, laten Renze op RTL 4 links liggen

Het Achtuurjournaal is het best bekeken van de avond, aldus Stichting KijkOnderzoek. Ook naar het extra NOS Journaal om 22.30 uur keken flink wat mensen: ruim 1,42 miljoen. De rest van de kijkcijfertop is ook gevuld met nieuwsprogramma’s. Naar het NOS Journaal van 18.00 uur keken 1,1 miljoen mensen, naar Op1 ongeveer 976.000 en naar het Half Acht Nieuws op RTL 4 waren dat er 908.000.

Ook SBS kan tevreden terugkijken op de vrijdagavond, met dank aan weekafsluiter De oranjezomer, de talkshow van Hélène Hendriks. Zo’n 568.000 kijkers stemden af op het programma, dat al de hele week ruim een half miljoen kijkers trekt. De herhaling van Het roer om prijkt onderaan de kijkcijferlijst met 263.000 kijkers.

De kabinetscrisis bleek achteraf ook slecht nieuws voor RTL 4. De zender besloot Ik weet er alles van te onderbreken voor een extra nieuwsbulletin, die goed was voor 649.000 kijkers. De reünie-aflevering van B&B vol liefde kwam daarna niet verder dan 557.000 kijkers.



Ook Renze bleek vervolgens absoluut niet de eerste keus te zijn bij kijkers vrijdagavond. De talkshow van Renze Klamer werd door slechts 399.000 kijkers gezien en was slechts op de negentiende plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek terug te vinden. Bij de RTL 4-talkshow schoven onder anderen Wouter de Winter, Elodie Verweij, VVD-kamerlid Ruben Brekelmans en CDA-kamerlid Bart van den Brink aan om te praten over de val van het kabinet.

