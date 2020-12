Kijkers lyrisch: ‘Laat Even tot hier mokkende Youp vervangen op oudjaarsavond’

Even tot hier is aan een topseizoen bezig. 1,5 miljoen kijkers zagen gisteren hoe comedians Niels van der Laan en Jeroen Woe ondermeer de beeldspraak van Mark Rutte en Hugo de Jonge op de hak namen. Op social media klonk van diverse kijkers een opvallende oproep: ,,Waarom vervangen jullie Youp van 't Hek niet? Jullie doen het geweldig met online publiek!”

Al twee seizoenen lang maken de mannen van Even tot hier hun satirische show zonder publiek in de studio. In plaats daarvan hebben ze een ‘wall’ met een zoomverbinding met hun publiek. Een interactie die werkt. Sterker nog: de sketches die Van der Laan en Woe maakten over de toeslagenaffaire en perikelen bij Forum voor Democratie werden enthousiast ontvangen.



Gisteravond schotelde het duo de metaforenregen van Mark Rutte en Hugo de Jonge voor. Met als uiteindelijke oproep net zo duidelijk te communiceren als Angela Merkel. Ook maakten ze van René Frogers Alles kan een mens gelukkig maken een nieuwe versie: #Wijblijventhuis. En er was een optreden van T-spoon, die hun iconische hit Sex on the Beach omdoopte tot een nummer over letselschade bij het ontpitten van een avocado.

Carré

Stuk voor stuk vielen de sketches goed bij het publiek, waardoor er op social media massaal reacties kwamen. Diverse kijkers suggereren dat het een goed idee is als de mannen van Even tot hier de show op oudejaarsavond overnemen van Youp van 't Hek. De cabaretier zit met het probleem dat theaters maar 30 mensen mogen ontvangen en doet er momenteel alles aan om dat op te rekken. Een voorstel om speciaal voor de Oudejaarsconference 250 man in Carré te mogen ontvangen, werd door burgemeester Halsema afgewezen.

Diverse kijkers zien het wel zitten dat Van der Laan en Woe zijn plek innemen, omdat zij de oplossing met beperkt publiek al gevonden hebben. ,,Echt jongens. Jullie maken de corona-zaterdagavonden tot een feest. Waarom vervangen jullie Youp van 't Hek niet. Jullie doen het geweldig met online publiek", schrijft een kijker. Een ander heeft woorden van dezelfde strekking: ,,Waarom moeilijk doen met Youp, graag deze mannen met jaaroverzicht op oudjaarsavond!”

Even tot hier was een van de topscorers gisteravond met hun 1,5 miljoen kijkers. Daarmee haalde de satirische show nipt minder kijkers dan Oh wat een jaar op RTL 4, dat op de tweede plek eindigde in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Het Achtuurjournaal is met 1,9 miljoen kijkers het best bekeken programma van de avond.

