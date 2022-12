Kijkers lyrisch over actueel nummer Admiraal van Gaal in Even tot Hier: ‘Dit is buitencategorie’

met videoAls er iets niet kon missen in actualiteitenprogramma Even tot Hier gisteravond was dat wel de winst van Nederland op het WK. Kijkers zagen hoe de makers van het programma in een extreem korte tijd een nummer voor Lenny Kuhr schreven om bondscoach Louis van Gaal toe te zingen.

Nederland speelde namelijk nog geen vier uur voor het programma tegen het Amerikaanse voetbalteam. Door drie goals, gescoord door Depay, Blind en Dumfries is Nederland naar de kwartfinales en ligt Amerika uit de competitie. Het succes van Oranje is volgens de Even tot Hier-presentatoren Jeroen Woe en Niels van der Laan grotendeels te danken aan de selectie en coaching van bondscoach Louis van Gaal. Voor hen is het daarom de hoogste tijd om hem in het zonnetje te zetten door middel van een speciaal nummer.

Ter ere van de winst van het Nederlandse elftal zong Lenny Kuhr bondscoach Louis van Gaal toe met een speciale versie van haar Songfestivalhit De Troubadour. Voor de gelegenheid kreeg het nummer kreeg gisteravond de naam Admiraal van Gaal. Het was overigens niet de eerste keer dat Kuhr een bondscoach toezong tijdens een Wereldkampioenschap. In 1974, vijf jaar na haar Songfestivalwinst, zong Kuhr de versie De Generaal voor bondscoach Rinus Michels.

Diepe buiging

In de studio kreeg de zangeres een daverend applaus na haar optreden. Ook thuis waren de kijkers onder de indruk. Zowel de stem en het talent van Kuhr krijgen lovende reacties, maar vooral ook de manier waarop het programma zo kort na de winst zo’n goed nummer heeft weten te maken kon op complimenten rekenen. ‘Serieus. Hoe krijg je zo snel zo’n actuele tekst?’ en ‘Diepe buiging voor Even Tot Hier. Hoe krijgen ze het voor elkaar, dit is buitencategorie,’ zijn onder andere de reacties van kijkers gisteravond.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Even tot Hier © BNNVara

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: