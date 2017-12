Kijkers lyrisch over battle in The Voice: 'Stuur ze allebei door'

Coach Waylon had een zware taak. Wie zet je tegenover powerhouse Kimberly, die bij haar auditie al de jury omver blies met haar versie van Hello van Lionel Richie. In de loods waar de kandidaten aan elkaar gekoppeld werden voor de battles vraagt hij zich dan ook hardop af: wie durft? Enkel Soraya stak haar hand op. ,,Dat komt goed uit, kom maar naar voren." Bij de eerste repetitie slaat Waylon al stijl achterover. Zo enthousiast is hij over het duo. Dit wordt niet minder als ze daadwerkelijk ook op het grote podium staan. Ook Sanne Hans, Anouk en Ali B zijn dolenthousiast over de vertolking van I'm Every Woman. Van hun eigen coach krijgen ze een staande ovatie.

Gestolen

Ook kijkers thuis zijn vol lof. ,,Mag Waylon er nu twee meenemen, Anouk stuurde er ook twee naar huis", merkt een scherpe twitteraar op. Een ander schrijft: ,,Deze battle had nog wel tien minuten mogen duren." Weer iemand anders trekt de conclusie: ,,Stop maar met The Voice, het echte talent heeft gezongen. Winnaressen."



Coach Waylon kiest uiteindelijk voor Kimberly. ,,Ik kan niet anders." Maar ook zijn pupil Soraya komt goed terecht. Zij wordt gestolen en daardoor opgenomen in het team van Ali B. Beide kandidaten gaan dus door naar de Knock outs, de laatste ronde voor de liveshows.



The Voice of Holland was gisterenavond het best bekeken programma van de avond. Bijna 2,1 miljoen kijkers stemden af op de talentenjacht van RTL 4. Het Achtuurjournaal staat met 1,8 miljoen nieuwsgierigen op plek 2 in de lijst van Stichting KijkOnderzoek. De top drie wordt afgesloten door Goede Tijden, Slechte Tijden met 1,1 miljoen kijkers.