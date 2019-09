Kijkers lyrisch over ‘sensationeel goed zingende’ Samantha Steenwijk: ‘Kippenvel en tranen’

videoDe Haagse levensliedzangeres Samantha Steenwijk (33) heeft gisteren bijna 1,4 miljoen kijkers tot tranen toe geroerd met haar volgens velen ‘sensationeel goede vertolking’ van de powerballade Geloof in jezelf uit de musical The Wiz. De vocaliste zorgde, zo blijkt uit de vele lyrische reacties op sociale media, voor kippenvel en tranen bij de bijna 1,4 miljoen kijkers die haar in De Beste Zangers de noten zo ongeveer uit haar tenen hoorden halen.

Steenwijk zong het nummer voor YouTube-zangeres Emma Heesters (23) die centraal stond in de aflevering van gisteren. Heesters uit het Zeeuwse dorp ‘s-Gravenpolder speelde 9 jaar geleden met haar moeder in een Nederlandstalige amateursversie van The Wiz. Bij die gelegenheid zong haar moeder als goede fee hoofdpersoon Dorothy (gespeeld door Emma) uit volle borst toe. Volgens Emma viel op dat moment even weg dat moeder en dochter op de planken stonden. ,,Het was net of mijn moeder het speciaal voor mij zong”, aldus Heesters die aan dat moment meer dan goede herinneringen bewaard.

De moeder van Emma Heesters, in het dagelijks leven logopediste, werd ooit getroffen door kanker en genas daarvan. Tussen alle privé- en werkbeslommeringen door bleven zij en haar echtgenoot de talentvolle Emma altijd stimuleren haar pad te blijven volgen. ,,Daar ben ik ze zo dankbaar voor”, benadrukte Heester gisteren. Om die reden is het nummer Geloof in jezelf ook zo bijzonder voor de jonge zangeres.

Samantha Steenwijk, die het lied aanvankelijk niet kende, was toen ze het voor de eerste keer hoorde, gelijk overtuigd van de persoonlijke lading van de ballade. Richting Emma Heesters: ,,Geloof in jezelf, dat gaat ook op voor mij op. Ik krijg vaak te horen dat ik iets anders dan bijvoorbeeld Nederlandstalig zou moeten gaan zingen. Desondanks volg ik mijn eigen weg. Iedereen zou in zichzelf moeten blijven geloven en zijn of haar eigen pad blijven volgen. Want de aanhouder wint altijd.”

Heesters verbruikte, toen Steenwijk het nummer zong, meerdere tissues om haar tranen te drogen. Ze koos aan het einde van de uitzending Steenwijk uit favoriete vocalist van de avond. Meer dan terecht, zo valt te lezen op sociale media. ,,Ik heb die Steenwijk in één klap omarmd”, schrijft iemand op Twitter. ,,Wauw”, oordeelt een ander. En: ,,Dit wordt een grote hit voor deze sensationeel goed zingende zangeres.” Of: ,,Te gek, ik ben om want ik wist niet dat zij dit in zich had.”

Volledig scherm Samantha Steenwijk tijdens De Beste Zangers © screenshot Avrotros

Volledig scherm Emma Heesters, 9 jaar geleden met haar moeder in The Wiz. © screenshot Avrotros