Kijkers lyrisch over terugkeer Irma Sluis bij persco: ‘Niet meer naar Hugo geluisterd’

Bij de laatste persconferenties waren andere tolken te zien, maar vanavond keerde Irma terug om de tweede helft te vertalen voor doven en slechthorenden. Bekende én onbekende Nederlanders wisten niet wat ze zagen. ‘Heel Nederland juicht, Irma is terug!’ schreef iemand bijvoorbeeld. En: ‘Wat heeft De Jonge in het begin gezegd? Ik keek alleen naar Irma.’ En zo waren er nog talloze berichten:

Ode

Sluis tolkte waarschijnlijk slechts de halve persconferentie, omdat haar werk behoorlijk vermoeiend is. Om die reden werd ze eerder tijdens een presentatie ook vervangen, toen met paniek op Twitter tot gevolg.



Nadat eind mei bekend was geworden dat Irma even niet meer te zien zou zijn bij persconferenties, brachten Paul de Leeuw en Simone Kleinsma een bijzondere ode aan de tolk: