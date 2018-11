Kijkers onder indruk van docu Famke Louise: ‘Zoveel respect voor haar’

Ze begon in 2016 als vlogster, maakte heftige video's die voor de nodige kritiek zorgden, maar knokte zich vervolgens omhoog. En hoe. In nog geen twee jaar tijd is de 19-jarige Famke Louise uitgegroeid tot een van de populairste artiesten van Nederland. Haar eerste single Op Me Monnie was direct een hit en belandde zelfs hoog in de hitlijsten. En daar bleef het niet bij. Andere hits als Vroom Vroom en Fan ontkwamen niet aan een plekje in de hitlijsten.



Maar de roem heeft ook een keerzijde. Ondanks haar hits, kampt Famke Louis dagelijks met een enorme dosis haat die ze over zich heen krijgt. Die momenten worden onder meer uitgelicht in haar documentaire. ‘Ik hoop dat je zelfmoord pleegt', ‘Ik krijg oorkanker van jouw muziek’ en ‘Je bent een mislukkeling, hoop dat je sterft', zijn een aantal van de heftige reacties die Famke Louise op haar muziek krijgt.



De rapster trekt zich weinig aan van alle kritiek, maar breekt wél als haar overleden vader ter sprake komt in de documentaire. Het is de eerste keer dat ze met haar moeder in gesprek gaat over het verlies van haar vader. ,,We hebben er altijd omheen gedraaid’’, zegt haar moeder geëmotioneerd. ,,Ik heb je nog nooit zo in paniek gezien.’’