Kijkers pinken traantje weg bij nieuwe single Guus Meeuwis

Guus schreef de tekst in het Amerikaanse Nashville, samen met zangeres Ilse DeLange. Het nummer werd afgemaakt tijdens opnames voor haar programma Ilse's Veranda. ,,Zoiets kun je niet plannen, het komt of het komt niet. Eenmaal terug in Nederland waren we nog steeds zo enthousiast dat we de studio in zijn gegaan'', liet de Kedeng Kedeng-zanger eerder weten. Van Ilse's tweede stem zegt hij nog steeds kippenvel te krijgen.



Ik geloof in geluk gaat over het maken van moeilijke keuzes en het even niet meer helder zien, maar ook over hoop en er weer bovenop komen.