Kijkers speculeren erop los: dit is de eerste afvaller van The Masked Singer

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van The Masked Singer heeft weer voor een stortvloed aan speculaties gezorgd op sociale media. Wie zouden er verstopt zitten in de Joker, de olifant of de pinguïn? Allerlei namen passeerden de revue, maar voor één deelnemer kwam er vanavond direct al een eind aan al die suggesties.

Zoals ieder seizoen deden de kandidaten, gehuld in de meest bijzondere pakken, hun uiterste best om hun ware identiteit verborgen te houden. Het was aan panelleden Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Buddy Vedder en Gerard Joling de taak de BN’ers te ontmaskeren. En dat viel flink tegen, de sprookjesfiguren maakten het het viertal absoluut niet gemakkelijk.

De joker beet vanavond de spits of met een eigen versie van As it was. Van alleen al het pak waren de juryleden onder de indruk. Gerard Joling stelde zelfs voor het pak - met meerdere hoofden - te dragen tijdens een optreden van de Toppers. De hersenen kraakten flink, maar niemand van het panel komt met een concrete naam. ,,Wie is dit nou?’’, roept Carlo Boszhard, maar op die vraag krijgen we voorlopig nog geen antwoord, want de Joker mocht van het publiek nog een ronde verder.

De heks, die als tweede aan de beurt was en een cover van Don’t Cha bracht, maakte het de juryleden er niet makkelijker op. Carlo gokte op Anita Meijer, maar daar was de rest van het panel het absoluut niet mee eens. Kijkers zijn ervan overtuigd dat Miljuschka Witzenhausen in het pak verstopt zit, maar de juryleden denken aan Katja Schuurman, Georgina Verbaan en Iris Hond.

Schaatser of toch een voetballer?

Het was daarna de beurt aan de olifant. Die gaf zoveel verschillende hints, dat het voor het panel vrijwel onmogelijk was om te raden wie er in het pak verborgen zat. Van reizen over de hele wereld, tot een jacuzzi een slagroomtaart met een Friese vlag: de aanknopingspunten gingen alle kanten op. Het viel Gerard Joling wel op dat het beest veel schaatsbewegingen maakte en dus een schaatser moet zijn, maar Carlo was ervan overtuigd dat er een voetballer in het pak schuilgaat.

Ondanks dat de volgende kandidaat, de pinguïn, zich normaal in koudere klimaten bevindt, smolt Loretta bij het optreden van het dier. Dat zorgde ook wel weer voor de nodige afleiding. Loretta Schrijver heeft geen flauw idee, maar Carlo Boszhard zegt bijna zeker te weten wie het is en noemt de naam van Elisa Schaap. Als de pinguïn vervolgens zegt dat het geen dier in haar naam heeft is het hele panel het spoor opnieuw bijster. Kijkers thuis en het panel bleven wederom in het ongewisse achter, want ook de pinguïn mocht door naar de volgende ronde.

Op basis van de dunne benen

Het kostuum dat de show mocht afsluiten was dat van de flamingo. Ook bij dit karakter blijft het gokken geblazen. De enige naam die het panel unaniem uit durft te spreken is Bridget Maasland, maar als de flamingo antwoordt dat ze ‘niet bepaald’ in de showindustrie werkt lijken de juryleden niet meer zo zeker van hun zaak. Op basis van de dunne benen worden vervolgens Nikkie Plessen, Froukje de Both en Loiza Lamers genoemd.

Na alle speculaties was het tijd voor het groepsnummer. Dat zou meer duidelijkheid moeten geven, maar al snel merkte het panel op dat het eigenlijk geen steek had geholpen. En dus bleef het bij raden en opnoemen van diverse namen. Voor het publiek in de zaal was een ding wel duidelijk geworden: de heks moest het masker afzetten en zichzelf onthullen.

Duidelijke hints

Die onthulling bleek voor het panel de verrassing van de avond te zijn. Kijkers bleken het bij het goede eind te hebben: Miljuschka Witzenhausen zat in het pak van heks verstopt. ,,Ik had dit gewoon moeten weten”, riep Buddy Vedder uit. Hij werkte afgelopen tijd veel samen met de tv-kok. Ook de andere juryleden schreeuwen het uit van verbazing.

Volgens Witzenhausen leidden de hints overduidelijk naar haar. ,,Schrijven was een goede hint. Ik heb heel veel kookboeken geschreven en ik heb een eigen magazine’’, vertelt ze. ,,Daarbovenop heb ik ook nog eens jaren columns geschreven.” Ook de TMF-award die verstopt zat in het introductiefilmpje was een hint. Witzenhausen presenteerde namelijk vroeger die awardshow.

Kijkers hadden deze aflevering dus gelijk en geloven haast niet dat de jury geen idee hadden wie er in het pak verstopt zat. ‘Die vier panelleden moéten wel geweten hebben dat Miljuschka de heks is, kan toch niet anders… ,’ schrijft iemand op Twitter. ‘Precies degene die ik dacht dus,’ reageert iemand anders.

