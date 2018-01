Kijkers The Voice opgelucht dat Samantha Steenwijk ondanks 'verlies' door mag

Het zag er even naar uit dat de Haagse blondine haar plek in het programma gedag kon zeggen. Voormalig coach Anouk koos namelijk na een felle tweestrijd voor de 19-jarige Nienke Wijnhoven. Dat zorgde voor heel wat spanning onder de fans van Steenwijk, maar ze werd uiteindelijk gestolen door Miss Montreal waardoor ze alsnog in de knock-outs te zien is. De kijkers thuis reageerden opgelucht. 'Anouk?? Deze snap ik dus echt niet! Gelukkig dat de coaches Samantha stealen. Wat was ze onwijs goed!', schrijft ene Martin op Twitter. Toch had een groot deel van de kijkers de tactiek van Anouk door. De rockchick zou bewust voor Nienke hebben gekozen, omdat Samantha tóch wel gestolen zou worden door de andere coaches. Dat kwam uit. '+1 voor Anouk!' en 'Goed over nagedacht van Anouk, zo blijven beide meiden in de race', merken meerdere mensen op.

Miljoenenpubliek

Niet alleen The Voice of Holland wist met 2.109.000 kijkers te scoren en staat daarmee op plek nummer 2 in de top 25 best bekeken programma's. Beau van Erven Dorens eindigt met 5 Jaar Later op de vierde plek met maar liefst 1.411.000 nieuwsgierigen. In de uitzending van gisteravond had hij een openhartig interview met Linda de Mol, waarin ze vrijuit sprak over het verlies van haar ouders.



De Slimste Mens behaalde de derde plek met 1.485.000 kijkers. Jinek en Flikken Maastricht vallen net buiten de top tien.



Top 5

1. Achtuurjournaal 2.269.000

2. The Voice of Holland 2.109.000

3. De Slimste Mens 1.485.000

4. 5 Jaar Later 1.411.000

5. Zesuurjournaal 1.209.000