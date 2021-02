Kijkers vinden toespraak van ex aan Married at First Sight-bruidspaar ongepast

Bij Married at First Sight (RTL 4), waarin stellen die elkaar niet kennen met elkaar trouwen, was er gisteravond een opvallend moment. Deelneemster Monique wordt door haar ex-vriend René ‘weggeven’. René pakt meteen zijn kans om Monique en Aron - die door experts met elkaar zijn gematcht - geluk te wensen. ,,Je zal je misschien afvragen wie ik ben”, sprak René de aanstaande van zijn ex toe. ,,Ik ben niet de vader, broer of zoon, maar ik ben René. Ik ben haar beste vriend en ook haar ex-vriend. Maak je geen zorgen. Acht jaar geleden is dat geëindigd en vier jaar later bleek dat we heel goed zijn in vriendschap. Ze is mijn beste vriendin. Ik wens jullie geluk.”