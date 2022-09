Kijkers weten het nu zeker: een butler kan in een misdaadverhaal nooit de dader zijn

recensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag

De flauwste en te vaak gebruikte grap over de traditionele misdaadliteratuur is zonder twijfel: ‘De butler heeft gedaan.’ Al in de jaren 20 kwam de uitdrukking voor om aan te geven dat de moordenaar in het mysterie wel behoorlijk voor de hand lag. Sindsdien heeft geen enkele thrillerschrijver het meer in zijn hoofd gehaald om dit personage als dader op te voeren.

Kijkers weten het nu zeker: een butler kan in welk misdaadverhaal dan ook nooit meer de dader zijn. Het tegendeel is wel mogelijk zo blijkt uit de Spaanse misdaadserie A Private Affair die deze week op Amazon Prime Video begint.

De 74-jarige Franse acteur Jean Reno (bekend van films als Le Grand Blue en Leon) neemt de rol van butler Hector voor zijn rekening. Tijdens het Festival de Télévision de Monte-Carlo, waar de serie in wereldpremière ging, licht Reno zijn rol toe: ,,Op mijn gezegende leeftijd kan ik niet meer de minnaar van een jonge tegenspeelster geloofwaardig vertolken. Dat zou belachelijk zijn, hoewel ik er wel weg mee zou komen”, zegt de acteur met een vette knipoog en een gezond gevoel voor zelfspot. ,,Toen ze mij de rol van Héctor aanboden wist ik dat ik om een andere reden werd gevraagd. Die overigens veel spannender is. Ik werd de sidekick van een aantrekkelijke jonge vrouw.”

Traditioneel

A Private Affair is het type traditionele misdaaddrama dat uit het oeuvre van Agatha Christie had kunnen stammen. Een welgesteld milieu, een moord waar niemand raad mee weet en een stel onwaarschijnlijke speurneuzen die het beter doen dan het plaatselijke politiekorps.

In dit geval betreft het de jonge en ambitieuze societyvedette Marina Quiroga (vertolkt door Auro Garrido) die eind jaren 40 in Galicië, een regio in het noordwesten van Spanje, stuit op een seriemoordenaar die ook in de betere kringen toeslaat.

Marina is een doortastende tante die zich ook een beetje verveeld en op zoek is naar spanning en sensatie. Maar zij heeft wel een bondgenoot nodig. Die treft zij in haar trouwe butler Hector.

Afwisseling

Voor Jean Reno is de rol een aangename afwisseling van de eerdere personages die hij in zijn carrière speelde. ,,Ik ben vaak in actiefilms gebruikt als stoere misdaadbestrijder of huurmoordenaar. Dat soort rollen kun je tot een bepaalde leeftijd spelen. Daarna wordt het problematisch hoewel op mijn conditie niets is aan te merken. Maar ik begrijp die beslissingen wel.”

Vandaar dat Reno zich met zijn volle gewicht stortte op zijn rol als Hector. ,,Hij is een echte heer. Hij heeft klasse, is bedaard en is een perfecte tegenpool voor zijn partner Marina die een heel ander temperament heeft. Daarom vullen wij elkaar perfect aan. Maar Hector is geen doetje. Vergeet dat niet.”

Reno, die nu met zijn gezin deels in New York en Frankrijk woont, hoopt dat de Spaanse reeks een lang leven beschoren is. ,,We hebben nu acht delen gemaakt, maar naar mijn bescheiden mening smaakt de serie naar meer. Maar ja, ik ben natuurlijk bevooroordeeld. En als acteur van mijn leeftijd ben ik dankbaar voor elke rol die mij wordt aangeboden.”

