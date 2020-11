Kijkers zijn beteuterd om vertrek Melda uit Project Rembrandt

Melda Wibawa sneuvelde gisteravond in de gevarenzone van Project Rembrandt . Dat ze voor de derde keer de technische opdracht had gewonnen, kon haar niet redden. Op sociale media zijn kijkers, onder wie meerdere BN’ers, niet te spreken over de beslissing van de jury. Het programma trok 1,3 miljoen mensen naar NPO 1.

De zeven kandidaten in Project Rembrandt die nog strijden om de titel ‘beste amateurkunstschilder van Nederland’ waren gisteravond actief rond Paleis Het Loo, net als in de vorige uitzending. De nadruk in de opdrachten lag deze keer op contrast, op het verschil tussen licht en donker, met de etsen van Rembrandt als voorbeeld.

De deelnemers moesten eerst een landschap tekenen en kregen daarbij de waarschuwing dat die tekening de basis zou vormen voor een ets in de technische opdracht. Ze moesten tekenen in spiegelbeeld, opdat na het afdrukken de werkelijke situatie zou zijn afgebeeld. ,,Ik heb nooit geëtst, maar wilde dat altijd al eens proberen’’, zegt Melda terugblikkend op de uitzending tegen de Leeuwarder Courant.

‘Nieuwe passie gevonden’

Het etsen met droge naald in plexiglas viel niet mee, vertelt ze. ,,Mijn pols deed er zeer van.’’ Docente Iris Frederix liet haar groep het papier eerst zwart maken, om daaruit vervolgens de lichte delen weg te gummen. De zwaar gearceerde delen zouden de donkerste vlakken worden, waarschuwde ze. ,,Ik heb bijna blind gevolgd wat ze zei.’’

En dat pakte goed uit. Melda wist opnieuw de jury te bekoren met haar landschap. ,,Fantastisch, voor iemand die dit nog nooit heeft gedaan!’’ riep Lita Cabellut uit. ,,Rembrandt was een meester in atmosfeer, wat dat betreft is deze het best geslaagd’’, aldus Pieter Roelofs. Melda was ‘euforisch’, zegt ze. ,,Ik heb een nieuwe passie gevonden: etsen.’’

Voor de vrije opdracht moesten de kandidaten een muzikant schilderen, schaars uitgelicht. De groep van Tyas Leeuwerink had een violiste als model, de groep van Frederix een saxofonist. ,,Ik stond aan de zijkant’’, vertelt Melda. Ze had daarom geen ideaal zicht op haar model. ,,Maar ik heb geprobeerd er het beste van te maken.’’

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Mela's portret van een muzikant. © NTR

Dat was echter niet goed genoeg in de ogen van de jury. ,,Als ik naar dit doek kijk, kan ik het niet ‘vasthouden’, niet in kleur, niet in contrast en niet in vorm’’, vond Cabellut. ,,Waar je het in de technische opdrachten heel goed kan, lukt het hier niet. Ik begrijp niet hoe dit kan’’, zei Roelofs. De jury koos Liselotte als winnaar. Na het oordeel van de publieksjury belandden Melda, Wolf en Pieter in de gevarenzone. De vakjury redde Wolf en gaf Pieter het voordeel van de twijfel. ,,Je durft stappen te zetten naar nieuwe dingen.’’ Kortom, hij toonde groei.

Dit argument gebruikt de jury vaker. ,,Natuurlijk ziet de jury bij sommige schilders ook grotere sprongen, zeker als ze geen opleiding hebben gevolgd. Ik heb net, na vijf jaar, de Foudgumse School afgerond en heb daardoor al de nodige technische kennis’’, verklaart Melda. Ze deed aan het programma mee om te zien hoe ver ze kon komen buiten school en buiten Friesland. ,,Jammer dat het hier eindigt, maar mijn reis in schilderen gaat door’’, zo besloot ze de uitzending.

Lees verder onder de tweets

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op Twitter regent het verbolgen reacties op de beslissing van de jury - door juist haar, de winnaar van meerdere technische opdrachten, weg te sturen, verliest het programma zijn geloofwaardigheid, vinden ze. BN’ers als Georgina Verbaan (‘het enige tv-programma dat ik volg’), Nico Dijkshoorn en Marc-Marie Huijbregts snappen er niets van. Maar Melda klaagt niet. ,,Ik was graag verder gekomen, maar vond het al geweldig om vijf afleveringen mee te maken.’’ Op Instagram nam haar aantal volgers enorm toe en via alle sociale media kreeg ze honderden lieve en enthousiaste reacties.

Slecht geslapen

De uitzending van gisteren was half september afgerond. ,,Ik heb de hele zomer slecht geslapen en had na mijn uitschakeling drie weken nodig om bij te komen’’, bekent Melda. ,,De opnamedagen zijn heel zwaar.’’ De schilders moeten onder tijdsdruk presteren en hoewel ze proberen geconcentreerd te werken, komen daar interviewtjes tussendoor. Als je dan ook nog geen beste plek hebt, valt het niet mee. ,,Dat was bij de kleurenstudie (in de uitzending van vorige week) zo lastig. Er waren maar twee paneeltjes van Meisje met de parel waar je dan op afstand een idee van moest krijgen. Waarom kreeg niet iedereen zo’n paneeltje?’’

Nu ze al wat afstand van het programma heeft kunnen nemen, ziet ze wat Project Rembrandt voor haar heeft betekend. ,,Het was een soort mental bootcamp . Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en zie wat ik nog kan en wil ontwikkelen. Het was bovendien een bevestiging dat ik op nationaal niveau kan presteren.’’ Dat ze in dit stadium afviel, doet daar niets aan af. ,,Het blijft een kwestie van smaak.’’

Volledig scherm Melda Wibawa. © Laura Oldenbroek

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s: