Kijkwijzer: Het is overduidelijk dat Pietje Bell niet meer ‘voor alle leeftijden’ is

Britse tabloid The Sun biedt excuses aan voor column over Meghan

De Britse tabloid The Sun heeft vandaag excuses gemaakt voor een column van Top Gear-presentator Jeremy Clarkson over Meghan Markle. In een verklaring die vanavond op de website is geplaatst zegt The Sun dat de krant ‘zich realiseert dat met vrijheid van meningsuiting van columnisten ook verantwoordelijkheid voor uitgevers komt’.

23 december