Killer camp: een mengelmoes van Expeditie Robinson, De verraders en een horrorfilm

interviewOp Prime Video is Killer camp begonnen, een horror-realityprogramma waaraan elf influencers meedoen. ,,Noem het een mengelmoes van Expeditie Robinson, De verraders en een jarentachtighorrorfilm”, zegt cabaretier Ruud Smulders, presentator annex ‘kampleider’. ,,Maar het is vooral iets volstrekts unieks.”

‘Kamp Watervreugd’ heet het. Een zomerkamp in een bos bij een meer. Elf jongelingen doen spellen, lachen, praten en zitten ‘s avonds bij het kampvuur. Toch hangt er een enorme spanning, want hier in het bos loopt ook een ‘moordenaar’ rond. En de leiding ligt in handen van een creepy kampleider, Smulders.

Killer camp, wat ís dit voor programma?

Smulders: ,,Nou, het voelt bijna als een parodie op al die whodunit-realityprogramma’s. Dit is Expeditie Robinson meets De verraders meets een jarentachtighorrorfilm. Zoals Halloween of Vrijdag de dertiende.”

Maar is het echt of wordt er geacteerd?

,,Elf kandidaten zijn op een kamp, waar ze allerlei activiteiten moeten doen om geld voor een pot te verdienen. Een van hen stuurt een moordenaar - klusjesman Boris - aan die ‘s avonds in actie komt en een kandidaat op gruwelijke wijze om het leven brengt.”

Maar niet echt...

,,Het is deels reality, ze moeten écht die games doen en ze weten écht niet wie er ‘s nachts om het leven wordt gebracht. Maar de kandidaat die aan zijn einde komt, acteert wel in een spectaculaire slotscène. Een klein rolletje in die slasher-horrorfilm. Scream 4 zeg maar. Ik presenteer het, maar als ik kandidaat was geweest, had ik dood willen gaan bij de vetste moord.”

Jij speelt de rol van een creepy kampleider in rood trainingspak met enge verhalen bij het kampvuur.

,,Kandidaten hingen aan mijn lippen bij het kampvuur. Ook omdat ze natuurlijk heel benieuwd waren: wie wordt er om zeep geholpen? Naarmate de dagen verstreken, werd het steeds spannender. Bij kampvuur vier voelde je het echt. Als: oh ja, we zijn nog steeds een programma aan het maken, maar we vinden dit allemaal zo spannend en heftig. Diep in het bos, weer een eng verhaal en wie is die moordenaar?”

Volledig scherm Scène uit Killer camp. © Amazon Prime

Je had zelfs die moordenaar kunnen zijn, al zie je er als presentator ook dubieus uit...

,,Ik geloof dat ik daar op gecast ben. Skyhigh TV, de producent, kende me nog van het programma Hufterproef. De eindredacteur belde op en zei: ‘Ik heb de perfecte rol voor jou. Een soort schizofrene presentator die vooral meer eng is dan leuk’. Vanuit Hufterproef wisten ze: die jongen mankeert wat. Haha, kan ook niet anders als je een kamp leidt waar tieners worden geslacht. Dit is een rol die op mijn lijf geschreven is. Onbetrouwbaar, gek, dan kom je schijnbaar bij mij uit. En wie weet blijkt gedurende de afleveringen wel dat ik iets met de moordenaar te maken heb, maar daar mag ik natuurlijk niks over zeggen.”

Vind je het niet jammer dat Killer camp op Prime Video wordt uitgezonden en niet op lineaire tv, bijvoorbeeld bij de NPO, RTL of SBS 6?

,,Ik denk dat lineaire tv deze risico’s nooit had durven nemen. Ze zouden nooit gegaan zijn voor zo’n nieuwe cast (zie de foto onderaan, red.). Nooit voor zulke radicale eindes elke keer. En om heel eerlijk te zijn, ze zouden misschien ook wel nooit gegaan zijn voor mij. Lineaire tv is toch een bekende-namen-pooltje-ding.”

Je bent cabaretier, wat zijn je plannen de komende periode?

,,Ik ben aan het schrijven en try-outen voor een nieuwe show waarmee ik vanaf september volgend jaar ga touren. Waar ik nu mee bezig ben, is een satirische podcast met Andries Tunru en Stefan Hendrikx. Als je Mannen van de radio kent, is dit ‘Jongens van de Podcast’. Nieuwe generatie, dezelfde belachelijkheid. Drie improviserende cabaretiers die een sketch opvoeren. Een dagelijkse comedysnack van drie tot zeven minuten.”

Killer camp is elke week met twee afleveringen op vrijdag te zien op Prime Video, de finale is op 28 oktober. De podcast Radio Willekeur is vanaf 31 oktober dagelijks te beluisteren.

Volledig scherm Killer Camp © Amazon Prime

Luister ook naar de AD Media Podcast. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: