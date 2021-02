Kim Cattrall wordt uit vervolg Sex and the City geschreven

In de serie spelen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis nog steeds de rollen van Carrie, Miranda en Charlotte. ,,Ze proberen een eerlijk verhaal te vertellen over 50-jarige vrouwen in New York”, vervolgt Bloys. ,,Het zou ook een beetje natuurlijk moeten aanvoelen. Vrienden die je op je dertigste had, zijn er soms niet meer als je vijftig bent.”

In januari werd bekend dat er een vervolg op de populaire serie komt, genaamd And Just Like That... HBO gaat in eerste instantie 10 afleveringen van 30 minuten maken. De oorspronkelijke serie, gebaseerd op het gelijknamige boek van Candace Bushnell, was van 1998 tot 2004 te zien. Er werden in 2008 en 2010 al twee films als vervolg gemaakt. Voor de nieuwe serie krijgen de dames ruim 8 ton per aflevering betaald.