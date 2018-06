Kim Feenstra neemt het op voor gepeste Famke Louise: Je doet het goed

De 19-jarige Famke Louise gooide vorig jaar, tot grote verbazing, het roer om. Naast haar wekelijkse vlogs, besloot ze ook muziek uit te brengen. In november kwam haar eerste nummer met videoclip Op Me Monnie uit. Dat leverde haar weliswaar veel bekendheid op, maar die roem kent ook een keerzijde. De blondine ontvangt namelijk dagelijks veel haatberichten. En dat moet afgelopen zijn, vindt Kim Feenstra.



'Ik zal niet liegen: ik ben geen lieverdje geweest vroeger en ben ook echt door mensen door het slijk gehaald. But fuck them, I'm still here! En ik kijk naar jou en ik zie je gaaaaan! En ik vind het zo sterk dat je stevig in je schoenen blijft staan', schrijft ze aan Famke Louise op sociale media. Feenstra weet naar eigen zeggen hoe moeilijk en soms ook eenzaam het kan zijn als bekende Nederlander. 'Maar het brengt ook zoveel moois met zich mee.'



Volgens de brunette, die tegenwoordig ook als fotografe naam maakt, staan mensen er niet stil dat Famke Louise nog jong is. ,,Ze vergeten dat je nog zoveel moet en gaat leren. Ik hoop dat je altijd dicht bij jezelf blijft. En ik hoop dat je je door niemand klein laat maken. Je doet wat je doet, en je doet het goed", aldus Feenstra, die blij is dat ze Famke Louise voor haar lens heeft gehad.