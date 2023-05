Kim gaat voor een nieuwe look en Ellie heeft wat weg van een toiletborstel

Vijfde kindje onderweg voor Oscar Kazàn en vriendin Bregje

Heuglijk nieuws voor Oscar Kazàn en zijn vriendin Bregje: er is opnieuw een baby onderweg. Dat maakt de oudste zoon van goochelaar Hans Kazàn donderdag bekend op Instagram. ‘Oops! We did it again’, citeert de 42-jarige illusionist een van 's werelds beroemdste songteksten van Britney Spears.