Kim Kardashian deelt feitjes over haar kinderen bij Ellen op de bank

Vooral het derde kindje Chicago, dat eind januari werd geboren, had een 'normalere' naam kunnen krijgen. Uiteindelijk kreeg het meisje toch de naam Chicago, wat nu de meest onconventionele naam uit het rijtje blijkt te zijn. Kim legt uit waarom: ,,Het is de plek die Kanye heeft gemaakt tot wie hij is, een plaats waar zijn familie vandaan komt." Het beroemde stel kort het in het dagelijks leven overigens af naar 'Chi'.

Donda of Jo

West had het zusje van North (4) en Saint (2) graag vernoemd naar zijn overleden moeder Donda, onthult Kardashian. Alhoewel ze de naam ook mooi vind, wist ze niet zeker of het wel de beste keus was. ,,Ik vond Chicago gewoon cool en anders." Maar ook de naam van Kims grootmoeder Mary Jo was een serieuze optie. ,,We wilden haar Jo noemen, of we wilden voor Grace gaan."