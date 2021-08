Kim Kardashian draagt ‘doodenge’ sm-outfit rond kinderen, volgers verbijsterd

foto'sKim Kardashian (40) ligt behoorlijk onder vuur bij haar volgers vanwege een opmerkelijke kledingkeuze in het bijzijn van haar kinderen. De realityster droeg deze week naar een feestje een fetisj-achtige, volledig lichaamsbedekkende outfit, met alleen ritsgaten bij de ogen, de mond en haar paardenstaart. Fans vrezen dat haar kroost eronder leed. ‘Dat kind is hartstikke bang, wat doe je?’

De foto’s die Kim vandaag deelde met haar 242 miljoen Instagram-volgers zouden niet misstaan in de catalogus van een fetisjwinkel. Kim droeg de bizarre outfit naar het tweede releasepartijtje van haar ex-man Kanye West voor zijn aankomende album Donda. Daar was gezichtsbedekkende kleding sowieso een terugkerend thema. Kim koos voor een bondagepak van het bekende merk Balenciaga, volledig in het zwart.

Op twee van de foto’s heeft Kim haar dochter North in de armen. Hoewel veel volgers blij zijn dat ze haar ex steunt en het gezin bij elkaar houdt, gaat het tafereel menig ander te ver. ‘Je ziet North denken: what the hell?’ luidt een van de vele reacties. ‘Dit is zo verkeerd, laat de kinderen erbuiten’, schrijft een ander. ‘Dit is angstaanjagend voor ze.’

De outfit is ook voer voor grappen. ‘Je lijkt op de dief die gisteravond bij me inbrak, ik heb de bewakingsbeelden nog’, schrijft iemand. ‘Heel coronaproof’, grapt een ander. ‘Jouw gezicht moet zo ontzettend gejeukt hebben’, klinkt het ook. Een fan vatte het bondig samen: ‘Rijke mensen zijn raar.’

Kim is zich overigens ongetwijfeld bewust van haar enge uitstraling. Vorig jaar droeg ze immers nog een rode versie van het pak, maar toen voor horrorfeest Halloween:

Blote jurk bij Vaticaan

De realitydiva kreeg onlangs nog kritiek toen ze haar lichaam volgens sommigen juist te weinig had bedekt. De Amerikaanse verscheen in een sexy, schouderloze jurk met grote uitsneden bij het Vaticaan, waar zulke kleding volgens de strenge dresscode uit den boze is.

Ze verzekerde fans later dat ze eenmaal binnen een jasje over de jurk had gedragen om zichzelf te bedekken.

