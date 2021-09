Kim Kardashian gastpresentator Saturday Night Live

Fred van Leer raakt 7 kilo kwijt met wandelen: ‘Ik zet wel 18.000 passen per dag’

21 september Sterrenstylist Fred van Leer is 7 kilo kwijtgeraakt in de afgelopen vier maanden. Hij loopt elke dag z’n 18.000 stappen en dat werpt nu zijn vruchten af. ,,Het is een natuurlijke antidepressiva”, vertelt hij in zijn Instagram Stories.