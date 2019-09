Kim Kardashian: ‘Ik lekte babynieuws zelf toen ik dronken was’

,,Het was kerstavond en ik was dronken”, vertelt ze aan haar familieleden tijdens een etentje. ,,Ik heb het aan iemand verteld, maar ik weet niet meer aan wie, omdat ik zoveel gedronken had. Waarschijnlijk meerdere personen, en die hebben het natuurlijk doorverteld.”



Het ging over de komst van zoontje Psalm, dat uiteindelijk in mei geboren werd. Kardashian en haar man, rapper Kanye West, hadden al drie kinderen: North (6), Saint (3) en Chicago (1). Ook Chicago kwam via een draagmoeder ter wereld, omdat Kim bij de zwangerschappen van dochter North en zoon Saint dermate ernstige complicaties opliep dat haar een volgende zwangerschap om gezondheidsredenen werd afgeraden. Volgens Us Weekly had het stel na de geboorte van Chicago nog een embryo van het mannelijke geslacht over.