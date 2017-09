Kim Kardashian poseert naakt in boom

Het beeld is onderdeel van een nieuwe fotoboek, zo blijkt uit het bijschrift. ,,Zo vereerd om weer door Mert en Marcus gefotografeerd te worden voor hun nieuwe boek. Al twintig jaar in de planning", schrijft Kim over het nieuwe werk van fotografen Mert Alas en Marcus Piggott, dat binnenkort verschijnt. In de Instagrampost heeft Kim sterretjes over haar borsten geplakt. Of dat in het boek ook gebeurt is niet duidelijk.

De post komt twee dagen na opmerkingen van Sharon Osbourne over de gewaagde kiekjes van Kim en haar (half)zussen. ,,Kim doet alles onder het mom van feminisme, maar dat is geen feminisme. Die meiden leven van hun lichaam. Half LA is daar overheen geweest, en alles wat ze doen, van de sekstape tot de doorschijnjurken en de sportkleding, alles gaat over seks, niet over vooruitgang voor vrouwen", zei de presentatrice in een interview met de Telegraph. ,,Als Kim met haar lichaam wil pronken is dat prima. Maar dat is geen feminisme, dat is hoerig. En er is niks mis met hoerig zijn, maar onthoud altijd wat je bent."