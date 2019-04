Kim Kardashian studeert in het geheim voor advocaat en wil in 2022 diploma halen

De Amerikaanse realityster Kim Kardashian is al een jaar bezig met een opleiding tot advocaat en wil in 2022 haar diploma behalen. Dat heeft ze gezegd in een interview met het modeblad Vogue.

Kardashian staat op de cover van het mei-nummer van het magazine. Binnenin laat ze vallen dat ze al sinds juli vorig jaar bezig is met een opleiding tot advocaat. Ze doet dat niet aan een universiteit, maar volgt een alternatief traject.

Stage

Californië is één van vier staten in de Verenigde Staten waar je ook advocaat kan worden door middel van een stage van vier jaar bij een advocatenkantoor. De voorwaarden zijn wel streng, zo staat te lezen op de website van de California Bar Association. Dat orgaan houdt zich bezig met het toekennen van erkenningen aan advocaten.



Zo moeten er halfjaarlijkse rapporten worden ingediend bij de California Bar Association die tonen dat de kandidaat progressie maakt, moet de kandidaat slagen voor zogeheten The First-Year Law Students’ Examination – een test die afgelegd wordt na het eerste jaar studie en die berucht is voor zijn moeilijkheidsgraad – en moet die minstens 18 uur per week en 48 weken per studiejaar rechten studeren bij het advocatenkantoor in kwestie, tijdens de kantooruren.

Daarmee is het nog niet gedaan. Want na de stage van vier jaar moet Kardashian ook slagen voor het examen van de California Bar Association om haar erkenning te krijgen. Dat is dezelfde test die kandidaat-advocaten moeten afleggen die wél naar de universiteit zijn geweest.

In het interview met Vogue vertelt ze dat ze haar erkenning wil in 2022. Sinds juli loopt ze stage bij een advocatenkantoor in San Francisco. Dat betekent niet dat ze elke dag van Los Angeles naar San Francisco pendelt. Haar twee mentors komen ook regelmatig naar LA, waar ze een kantoortje huren bij een plaatselijk advocatenkantoor om samen te studeren.

Levenslang

Het idee om advocaat te worden kreeg Kardashian – die haar middelbare school niet afmaakte – naar eigen zeggen door haar werk voor Alice Marie Johnson (63), een zwarte vrouw die in 1996 tot levenslang was veroordeeld voor een relatief klein drugsdelict. De realityster slaagde erin om president Donald Trump te overtuigen om de vrouw presidentiële gratie te verlenen. Ze kreeg daarbij hulp van de schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die de president onder meer adviseert over gevangenishervormingen. Johnsons is intussen vrij.

Na die zaak dook ze ook in het dossier van Chris Young (30), die levenslang in de gevangenis zit voor het bezit van marihuana en een halve gram cocaïne. En in dat van Kevin Cooper, een man die ter dood werd veroordeeld voor de moord op Doug en Peggy Ryen (41), hun dochter Jessica (10) en hun buurjongen Christopher Hughes (11) in 1983. Ze pleitte in die zaak voor nieuw DNA-onderzoek, dat na 35 jaar duidelijk moet maken of de man nu echt onterecht in de cel zit of niet. Naar eigen zeggen krijgt ze elke week een stapel brieven van gevangenen die haar hulp inroepen.

Volledig scherm Kevin Cooper na zijn aanhouding in 1983. © RV

Los daarvan besloot ze ook mee te werken aan het hervormen van het gevangeniswezen. In september twitterde ze: ,,Het begon met Alice, maar toen ik haar zag en de gezichten leerde kennen achter de verhalen van mannen en vrouwen in gevangenissen, wist ik dat ik niet na één geval kon stoppen. Het is tijd voor echte, systematische verandering.”

Adviseur

In het interview met Vogue vertelt ze dat het Witte Huis haar belde met de vraag of ze als adviseur wilde optreden in het dossier rond de hervorming van het gratiesysteem. ,,Ik zat in de Rooseveltkamer met onder meer een rechter die criminelen had veroordeeld en een hele hoop echt machtige mensen, en ik dacht: ‘Oh, shit. Ik moet hier meer over weten.’”

,,Ik zei wat ik te zeggen had: over de menselijke kant van de zaak en waarom het systeem zo onrechtvaardig is”, gaat ze verder. “Maar er waren advocaten met me meegekomen die dat ook hard konden maken met feiten. Ik weet dat het nooit één persoon is die de dingen voor elkaar krijgt, maar altijd een groep mensen samen", aldus de realityster. ,,Ik besefte dat hoe meer ik wíst, hoe meer ik kon dóén.”