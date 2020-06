Kim Kardashian tekent lucratief podcast-contract

video Indringen­de docu Marc de Hond vanavond op tv: ‘Hij was ziek, maar droeg zijn gezin’

7:00 Nada van Nie volgde anderhalf jaar lang Marc de Hond (42) tot kort voor zijn recente overlijden. Het resultaat is een indringende documentaire die vanavond te zien is op Net 5. Wat haar vooral raakte, was zijn blijvende energie en de liefde voor zijn familie. ,,Hij droeg hén tijdens zíjn ziekte.’’