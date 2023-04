Kim Kardashian vliegt dochter North (9) met privéjet naar concert Katy Perry, zij roept haar op podium

Met videoZangeres Katy Perry (38) heeft de 9-jarige dochter van Kim Kardashian zaterdag de avond van haar leven bezorgd. Tijdens een concert in Las Vegas vroeg de wereldster North op het podium om met haar te dansen. Het meisje, dat met haar moeder per privéjet en limousine was afgereisd naar de gokstad, wilde dat wel. Op één voorwaarde.

Kardashian, die zichzelf de grootste fan van Perry noemt, filmde het tafereel voor haar 353 miljoen Instagram-volgers. In haar Stories is te zien hoe Katy tijdens het optreden haar dochter spot. Het is ongetwijfeld afgesproken werk, maar dat maakt North niets uit. ,,Is dat North West?’’ vraagt Katy aan de zaal. ,,Oh my god, North. Ik heb al je TikTok-filmpjes gezien.’’

De pas 9-jarige North, de oudste dochter van Kim en haar ex-man Kanye West, groeide het afgelopen jaar uit tot een begrip op de filmpjesapp. Daar verzamelde ze miljoenen views met haar dansjes, soms dankzij handige samenwerkingen met onlinesterren als rapper Ice Spice. ,,Is ze het niet?’’ gaat Katy verder. ,,Is ze het wel? Wil je op het podium komen om te dansen?’’



Bekijk een TikTok-filmpje van North, lees daaronder verder:

@kimandnorth The things North makes me do ♬ original sound - speed._songsz Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

North en haar vriendinnen gillen meteen van blijdschap. Eenmaal op het podium legt Katy uit waarom ze North heeft gevraagd. ,,Je bent een hele goede danseres en ik dacht: hoe kun je dat beter bewijzen dan door de wereld je gave moves te laten zien?’’ North aarzelt. ,,Mogen mijn vriendinnen meedoen?’’ vraagt ze. Dat vindt Katy prima.

Privéjet en limousine

Voordat Katy North en haar vriendinnen aanmoedigt om onder meer radslagen te maken op haar lied Swish Swish, vraagt ze nog even wat North later wil worden. Geheel in de stijl van haar moeder - influencer, ondernemer, realityster, miljardair en een van de succesvolste zakenvrouwen ter wereld - antwoordt ze: ,,Alles.’’ Nadat Kim naar verluidt naar de eerste rij is begeleid om alles goed te zien, dansen North en haar vriendinnen erop los.

Volledig scherm North West was met Kim Kardashian bij Katy Perry in Las Vegas. © Instagram Stories Kim Kardashian

Het ontbrak North en haar vriendinnen de hele dag aan niets. Het gezelschap vloog met de privéjet van Kardashian naar Las Vegas, of zoals Kim het noemt: per ‘Kim Air’. Aan boord werden alcoholvrije cocktails geserveerd die naar Katy’s hits zijn vernoemd. Het lijkt erop dat de vriendinnen vervolgens ook nog in een limousine stapten.

Volledig scherm De alcoholvrije cocktails voor North West en haar vriendinnen. © Instagram Stories Kim Kardashian

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: