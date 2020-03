Kim Kardashian weet executie veroordeelde Amerikaan niet te voorkomen

Simone Kleinsma ziek, première Hello Dolly! onzeker

7 maart De voorstelling van de musical Hello Dolly! in Rotterdam gaat vanavond niet door. Hoofdrolspeelster Simone Kleinsma heeft geïrriteerde stembanden en moet op advies van de KNO-arts zaterdag rust houden. Het is nog niet duidelijk of de grote première van de voorstelling, zondagmiddag in het Nieuwe Luxor, doorgaat.