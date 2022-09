Kim maakt pikante hotelkiekjes en Bridget is klaar voor een knokpartij

Spaanse justitie start strafpro­ces tegen Shakira

De Spaanse justitie is formeel een strafproces begonnen tegen Shakira wegens belastingontduiking in de jaren 2012-2014. De Colombiaanse zangeres zou zes strafbare feiten hebben gepleegd waarmee de Spaanse belastingdienst 14,5 miljoen euro zou hebben misgelopen. Aanklagers in de zaak hebben eerder al gezegd dat ze acht jaar en twee maanden cel gaan eisen en ook een boete van 24 miljoen euro willen opleggen.

27 september