Kim van Kooten: Ik wilde ook meedoen, ook schieten!

Met het derde seizoen Hollands Hoop ronden scenarioschrijver Franky Ribbens en regisseur Dana Nechushtan hun veelgeprezen serie over een wietplantage in Groningen af. Aan het eind van het eerste seizoen (2014) had Fokke Augustinus (Marcel Hensema) wat op te biechten aan zijn vrouw Machteld (Kim van Kooten) – namelijk dat hij een wietplantage had geërfd. Maar aan het slot van seizoen twee (2017) was het juist Machteld die Fokke wat moest vertellen: dat ze hun concurrenten heeft opgesloten in de onderaardse wietplantage waar ze langzaam dreigen te stikken. Maar wat Machteld weer niet weet is dat hun dochter Lara ook in die kelder vastzit.



Het is juist die combinatie van naïviteit en vastbeslotenheid die Kim van Kooten (46) zo aantrekt in haar rol als Machteld. ,,In het eerste seizoen moest ik me nog van de domme houden. Dat vond ik heel leuk om te spelen: Fokke probeert alle ballen in de lucht te houden terwijl Machteld niets in de gaten heeft. Maar als Machteld nog een seizoen niets door had gehad was het saai geworden. Dus heb ik tegen scenarioschrijver Franky gezegd: ‘Ik wil ook meedoen, ik wil ook schieten!’ Dat heeft hij erin verwerkt.”