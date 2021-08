Kimberley Klaver zwanger van tweede kindje

Clint Eastwood (91) filmt gewoon door ondanks zijn hoge leeftijd

16 augustus Op de respectabele leeftijd van 91 jaar heeft filmlegende Clint Eastwood zichzelf maar weer eens geregisseerd. In Cry Macho vertolkt hij een rodeoster in ruste die met een jonge betweter is opgezadeld. Eastwood is niet de enige ster die het filmen niet kan laten.