Kimberly: Zingen is magie. Dit is wat ik wil

Utopiastel Bas en Do betaalt 'emotiegeld' voor droomhuis in Haarlem

7:29 De liefde van je leven tegen het lijf lopen tijdens de opnames van realityprogramma Utopia en je droomhuis scoren in Haarlem, en dat opnieuw met een camera op je gezicht. Het overkwam de 27-jarige Dominique Gruter, die een realitystelletje vormt met Bas Veldhoven (28). Hun liefde wordt op de proef gesteld nu Bas opnieuw in Utopia zit. Vanavond zijn ze te zien in het AVROTROS-programma Nederland Verhuist.