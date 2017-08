Kims kunstige tepel en Maik geschrokken in Barcelona

Maik: 'Het lijkt hier wel oorlog'

Sterrenstylist Maik de Boer (56) is momenteel in Barcelona, waar vanavond meerdere doden en talloze gewonden vielen na een aanslag. Met Maik gaat het goed, stelt hij zijn volgers gerust. Maar hij is wel erg geschrokken. ,,Helikopters vliegen over, politieauto's rijden heen en weer, het lijkt hier wel oorlog.''

Even een berichtje uit Barcelona 🇪🇸 Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Aug 2017 om 9:45 PDT

Kims kunstige tepel

Topmodel en fotografe Kim Feenstra (31) was vanmiddag in een artistieke bui. De brunette, gehuld in een casual knaloranje joggingbroek, poseerde kittig bij een schilderij. ,,Dit is kunst'', schrijft ze bij het kiekje. Zelf is Kim echter ook kunst, vindt ze. Althans, haar linkertepel, die door haar flinterdunne witte t-shirtje heen te zien is. ,,Kunst nummer twee.''

This is Art. And that nipple art 2! Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Aug 2017 om 8:22 PDT

Michiels grote liefde

Tussen het acteren in Amerika door, schiet Game of Thrones-ster Michiel Huisman graag zwart-witfoto's. Vandaag werd het er eentje van zijn muze en vrouw Tara Elders, die hij in 2003 leerde kennen tijdens de opnames van Phileine Zegt Sorry. In 2007 werd dochter Hazel geboren.

❤️on the road 🇿🇦 Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Aug 2017 om 12:03 PDT

Bizar filmpje John Williams

John Williams zendt een noodsignaal uit vanaf zijn vakantieadres. Hij telde 1.200 euro neer voor een hotel waar hij vier dagen verblijft, maar trof in het trappenhuis tientallen kakkerlakken aan. ,,Gadverdamme. Bizar'', concludeert de Help Mijn Man is Klusser-presentator, die de naam van het hotel niet noemt.

Dit heb ik nog nooit gezien!!!😲 Kosten: €1200 voor 4 dagen #raadhetaantal #kakkerlakken @sosmijnvakantieiseenhel!!! Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Aug 2017 om 2:15 PDT

Koos is zeiknat

Shownieuws-presentator Koos van Plateringen heeft het niet zo op de Nederlandse zomers. Vandaag regende hij kletsnat en fotografeerde hij zichzelf ook nog eens met een nat koppie toen hij net het zwembad uitkwam.

Het is een natte ochtend! #summer #rain #swim #dogwalk #jones Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Aug 2017 om 2:13 PDT

Chantals happy face

Geen make-up, kleren of schoenen voor Chantal Janzen op vakantie, maar een Ghostbusters-autootje en een knalroze bikini. Gelukzalig kijkt de Televizier-Ring genomineerde met zoon James en man Marco de camera in. Gisteren werd bekend dat La Janzen met haar programma Chantal Blijft Slapen een Televizier-wildcard te pakken heeft.

Hoi! 💛 #holiday #means #nomakeupnoclothesnoshoes #justaplaymobilghostbusterscaronyourbodythewholeday #ondankslangevakantiepraatikgewoonnogsteedsnederlandshoormaarsomsisengelsopinstagramvetteryouknow #peaceout✌ Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Aug 2017 om 2:27 PDT

Nick en zijn ladies

Nick en Kirsten Schilder zijn de trotse ouders van het meisje Jackie, die in maart ter wereld kwam. De Volendamse zanger is maar wat trots op zijn ladies.

My ladies👸🏻👶🏼❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Aug 2017 om 0:09 PDT

Nicolette: Lekker hoor

Nicolette van Dam liep tijdens haar vakantie op de paradijselijke Britse Maagdeneilanden tegen twee schildpadden aan die er duidelijk zin in hadden. Vanachter een paal gluurt de moeder van twee met een heuse paringssessie mee.