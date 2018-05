Kinderboekenschrijvers maken Hollywoodtrailer om boek te verkopen

Het Amsterdamse schrijversechtpaar Dennis en Wendel Kind probeert het met hun kinderboekenserie Secret Scouts. Met een dosis geluk en een hoop doorzettingsvermogen maakten ze het afgelopen jaar een Hollywoodachtige filmtrailer om hun kinderboekenserie zowel in Nederland, als in de Verenigde Staten te promoten. Dennis: ,,We zijn vijf jaar geleden begonnen als kinderboekenschrijvers. We hebben ons eerste boek, Secret Scouts en De Verloren Leonardo , zelf uitgegeven. Gelukkig werd het een succes. Het schrijven van een Nederlands kinderboek was al lang een droom, maar het uitgeven ervan in de Verenigde Staten was dat ook. Het boek is namelijk best wel filmisch geschreven, het doet vrij Amerikaans aan dus we vinden het daar zeker passen." Het uitgeven van een boek in de Verenigde Staten bleek alleen lastiger gezegd dan gedaan. ,,Toen we doorkregen hoe moeilijk en duur het was om een boek uit te geven in de Verenigde Staten, zijn we eerst het tweede deel van het boek gaan schrijven. Gelukkig werd ook dat een succes, en zijn we de doelgroep gaan vragen om advies om het tóch naar de VS te krijgen. We hebben hen gevraagd: 'Als je ons nou niet zou kennen, hoe zouden wij dan bekend kunnen worden?' Wij dachten zelf aan Facebook en Whatsapp maar ál die kinderen zeiden: een trailer op YouTube. Maar het moest dan wel een mooie trailer worden, anders keek er niemand."

Professioneel

Een professionele filmtrailer maken is niet een, twee, drie gedaan. ,,We hadden er nogal een hard hoofd in." Via het werk van Dennis, die bij een videocontent-bureau werkt, werd een Nederlandse regisseur gevonden die enthousiast was en belangeloos mee wilde werken. ,,Via hem kwamen we ook aan een camera- en geluidsman. Uiteindelijk hebben er vijftig mensen meegeholpen aan de totstandkoming van de trailer. De vier hoofdrolspelers (Jolijn, Isabel, Olivier en Sebastiaan) zijn allemaal Nederlandse kinderen, die Engels spreken in de film. Drie van hen zitten op een internationale school, dus dat lag hen wel. Ook acteur Mark van Eeuwen deed mee. Hij speelt Leonardo." Het project heeft uiteindelijk acht maanden geduurd, en is vandaag online verschenen. De opnames voor de trailer hebben plaatsgevonden in het Teylers Museum in Haarlem, op de hei in Blaricum en op een van de oudste begraafplaatsen van Nederland in Weesp.



Volgens het echtpaar Kind wilden alle partijen gratis meehelpen omdat ze achter het idee stonden dat de boeken kinderen wat leert over kunst en geschiedenis, zonder dat ze zich daar direct bewust van zijn. ,,Dat is ook altijd ons doel geweest. Om het op een leuke manier te brengen, verweven van mysterie en spanning." Uiteindelijk hopen Dennis (42) en Wendel (37), en alle partijen die mee hebben gewerkt natuurlijk ook dat de trailer een voorzetje is om van het boek daadwerkelijk een trailer te maken.



De twee schrijvers zijn zelf nogal verbaasd over hoe ze het allemaal voor elkaar hebben gekregen. ,,Het is is een beetje boven het hoofd gegroeid." Het boek is inmiddels vertaald, en kan op dit moment worden gedrukt in de Verenigde Staten. Ook de distributie is al geregeld. Het boek is als alles gaat zoals gepland vanaf 18 september onder meer te koop via Amazon en de grotere internationale boekketens. Om de druk en distributie te kunnen financieren is er een Kickstart-campagne gestart, waarmee geprobeerd wordt 25.000 euro op te halen. Ook worden daar de rechten mee betaald om enkele afbeeldingen van Leonardo Da Vinci af te kunnen beelden.



De hele trailer is te zien via de Kickstartpagina.