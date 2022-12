Kinderwens Samantha Steenwijk op laag pitje na nieuws over affaire: ‘Eerst relatie redden’

Samantha Steenwijk en haar partner Daisy hebben hun kinderwens stilgelegd nadat bekend werd dat Daisy enkele jaren geleden vreemd is gegaan. Dat vertelt de 36-jarige zangers in magazine Beau Monde. ‘Dan ben je natuurlijk niet met kinderen bezig, maar kijk je eerst of je relatie te redden valt.’

In september dit jaar bracht roddelkoningin Yvonne Coldeweijer dat Daisy de zangeres ooit heeft bedrogen. Steenwijk voelde zich na de onthulling genoodzaakt te reageren middels een statement. ‘Als iets waar is, is iets waar, al klopten de details van de naar buiten gekomen informatie niet helemaal’, schreef ze onder meer.

Steenwijk legde uit dat haar partner Daisy enkele jaren geleden bekende vreemd te zijn gegaan, maar dat dat inmiddels een gesloten boek is. Ze had het nieuws liever privé gehouden en stelde het ‘heel vervelend te vinden dat de privacy van mijn vrouw Daisy en die van mezelf is geschonden zonder dat er enig maatschappelijk belang gediend is.’

Relatie redden

Steenwijk en haar vrouw hadden ook een kinderwens, maar, zo vertelt de zangeres aan Beau Monde: die plannen zijn voorlopig opgeschort. ,,Na mijn deelname aan The Voice wilden we eerst verhuizen naar een betere buurt waar kinderen goed kunnen opgroeien. Toen we daar eenmaal woonden, wilden we aan kinderen beginnen, maar toen kwam dat hele vreemdgaan naar buiten. Tsja, dan ben je natuurlijk niet met kinderen bezig, maar kijk je eerst of je relatie te redden valt”, aldus Steenwijk.

Ze stelt niet het type te zijn dat de handdoek in de ring gooit nadat haar partner is vreemdgegaan. Bovendien omschrijft Steenwijk zichzelf als ‘heel loyaal’ en ‘laat ze niet meer los als ze zich ergens in vastbijt’. ,,Wat dat betreft ben ik een echte vechter”, besluit Steenwijk.

