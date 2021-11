Kindje op komst voor Joshua Nolet en vriendin

‘We zijn dolgelukkig. Want we krijgen een baby. Een meisje. En ja, ze is nu al een wonder, op zoveel manieren’, begint Nolet het blijde nieuws bij twee foto’s: één waarop hij met zijn vriendin te zien is en een echofoto. Nolet vervolgt: ‘Caroline, het is moeilijk voor te stellen dat er iets meer meant to be is dan deze mooie baby die zich nu bij onze bende voegt.’