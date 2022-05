Kink verliest wederom zaak FM-frequenties: wéér niet naar de kabel

Kink ging in maart in beroep tegen het besluit van het kabinet om de landelijke FM-frequenties voor de derde keer te verlengen. Maar de zender wil niet wachten op de bodemprocedure tegen de noodverlenging, die pas op 24 juni dient. Kink vindt dat er haast geboden is, omdat de FM-frequenties al in september verlengd worden. De zender is daarom naar het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) gestapt om sneller een uitspraak over een eventuele veiling van de nationale FM-frequenties te krijgen.

Daarop volgde begin mei een nieuwe zitting waarbij alle partijen gehoord werden. Vanochtend deed het CBp uitspraak waaruit bleek dat Kink de beroepszaak heeft verloren en nu moet hopen op een goede afloop van de bodemprocedure.

De FM-frequenties zouden in september 2022 weer geveild gaan worden. Mona Keijzer, toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken, besloot vanwege de coronacrisis in mei 2021 tot een noodverlenging, waardoor de huidige stations met een FM-frequentie die ook behielden. Kink was het daar niet mee eens. Volgens hen is de advertentiemarkt dusdanig aangetrokken dat een noodverlenging niet nodig is.

Door die noodverlenging kan een station als Kink nu geen aanspraak maken op een FM-frequentie. Belangrijk voor de zender, want essentieel voor een groot bereik en de hoogste reclame-inkomsten worden via de FM-frequenties binnengehaald. Kink is alleen digitaal te beluisteren - online en via DAB+, dat de opvolger van FM moet worden - maar de opbrengsten daar lopen nog achter.

Kink kreeg in de zaak bijval van Qmusic, een van de zenders waarvan de FM-frequentie wordt verlengd. Het bedrijf bleef lange tijd neutraal, maar met herstel van de advertentiemarkt (2021 was het beste jaar ooit volgens een onderzoek van Audify) na de coronadip vinden de mediamakers dat niet langer gewenst. Daarbij vindt DPG Media, waar Qmusic onder valt, ook dat de prijs voor de noodverlenging van drie jaar te hoog is. Daarom vindt het bedrijf dat er een veiling moet komen, als de continuïteit van commerciële radio gewaarborgd kan worden.

