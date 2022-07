KINK wint rechtszaak om FM-frequenties, breekt radiomarkt open

Kink-directeur Jan Hoogesteijn laat aan deze site weten ‘enorm blij’ met de uitspraak te zijn. ,,De noodverlenging van drie jaar was een ongekende en niet te verdedigen afscherming van de radiomarkt. Kink is een serieuze nieuwkomer en kijkt uit naar verdere mededelingen over hoe de overheid de herverdeling vorm gaat geven. We gaan uit van een open en transparante verdeelmethode waarbij het geluid van Kink een eerlijke kans krijgt op distributie via FM, nog altijd goed voor twee derde van de landelijke beluistering”. Hoogesteijn spreekt van een ‘gebarricadeerde deur die na twintig jaar eindelijk is opengebroken’.