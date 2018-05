Kippenimitatie uit Israël en Belgische Sennek gaan vanavond de strijd aan

1. Azerbeidzjan

Aisel – X My Heart

Aisel Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ X My Heart



In eerdere jaren kocht Azerbeidzjan naar verluidt menig buitenlands sms-bundeltje op. Nu die weg naar succes is afgesneden, doen de componisten van Katy Perry er goed aan de plagiaatpolitie eens te laten kijken naar de overeenkomsten tussen Aisels X My Heart en Perry’s Firework.

2. IJsland

Ari Ólafsson – Our Choice

Ari Ólafsson Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Our Choice



Een 19-jarige blonde jongen in een strak gesneden kostuum. In de meeste rozegekleurde songfestivalkroegen is die formule een garantie voor stomend succes. Maar de brave Ari Ólafsson is eerder de poolcirkelversie van Cliff Richard dan een songfestivalhunk van het kaliber Måns Heroes Zelmerlöw.

3. Albanië

Eugent Bushpepa – Mall

Eugent Bushpepa Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Mall



Etno-alarm! Albanië stuurt met Mall (smachten) onverstoorbaar een lied in de eigen taal in. En waarom ook niet? Eugent Bushpepa mocht een nieuw circusdirecteurenjasje uitzoeken en heeft een fijn tripje naar de Portugese zon en wij weten zeker dat ons volgend jaar een trip naar Tirana bespaard blijft.

4. België

Sennek – A Matter of Time

Sennek Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ A Matter of Time



Misschien wel het mooiste liedje van deze editie. Zangeres Laura Groeseneken (Sennek) schreef het met Alex Callier van Hooverphonic. Ambientpop van hoog niveau. Jammer genoeg is de registratie – nochtans van de hand van wonderregisseur Hans Pannecoucke – niet mysterieus genoeg. Gelukkig wel met gemak naar de finale.

5. Tsjechië

Mikolas Josef – Lie to Me

Mikolas Josef Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Lie to Me



Mikolas Josef voegde een nieuwe vondst toe aan het rijtje meest opmerkelijke Eurovisie-excuses. Na de muggenbeet van Glennis Grace en de bowlingblessure van Anouk is er nu de acrobatiekkwetsuur, opgelopen tijdens de eerste repetitie. Onder de pijnstillers en met losgemaakte wervelkolom hoort deze frisse Timberlake-pastiche wel bij de favorieten.

6. Litouwen

Ieva Zasimauskaite – When We’re Old

Ieva Zasimauskaite Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ When We're Old



Tedere Omroep Max-bijdrage met Ieva Zasimauskaite in de rol van Martine van Os. In aangenaam traag tempo kabbelt deze – mooi fluisterzacht gezongen – ballade naar het einde. Emotionele slotregel: I’m not afraid to grow old/If I have your hand to hold. Alleen de afsluitende mop van Jan Slagter ontbreekt.

7. Israël

Netta – Toy

Netta Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Toy



Het conservatieve smaldeel van Israël verslikte zich in zijn falafel toen Netta Barzilai werd aangewezen als nationale inzending. Een kippenimitatie, een liedje over vrouwenemancipatie (helemaal actueel dankzij #metoo) en een zangeres die de antipool is van het type rank fotomodel dat doorgaans de Eurovisiepodia bestijgt. Maar allemachtig, wat een hit! Volgend jaar Tel Aviv?

8. Wit-Rusland

Alekseev – Forever

Alekseev Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Forever



Ach, waar is de tijd dat je de liefde van je dromen voor je won met een rode roos en een lied dat elk denkbaar candlelight-cliché weet aan te raken? In Wit-Rusland is het nog altijd 1956 en in die zin is Alekseev hartstikke modern. Net als de mogelijkheid de tv even drie minuten op een andere zender te zetten.

9. Estland

Elina Nechayeva - La Forza

Elina Nechayeva Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ La Forza



Voor de AD-camera beantwoordde ze de vraag ‘What do you think about Waylon?’ met een hartverwarmend: ‘Amazing country’. Niettemin: vocale acrobate Elina is met haar miniopera favoriet voor een topklassering. Mede dankzij haar theatergordijn, pardon, jurk, waarbij de circustentrobe van Linda Wagemakers (2000) een minirokje leek.

10. Bulgarije

Equinox – Bones

Equinox Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Bones



Bulgarije werd in 2016 vierde en vorig jaar tweede. Het land investeert in internationale componisten en nam nu een liedleverancier van Bebe Rexha en Dua Lipa in de arm. Trey Campbell zingt zelf ook mee. Hij is net zo Bulgaars als het Vrijheidsbeeld, maar dat geeft niets. Bones is een donkere en fraai meerstemmig gebrachte kanshebber.

11. Macedonië

Eye Cue – Lost and Found

Eye Cue Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Lost and Found



Macedonië doet dit jaar alles fout en dat maakt deze inzending zo goed. Het begint bij de woordspeling in de naam, dan door naar de roze zuurstokjapon van zangeres Marija en als glimmende kers op de kitschtaart: een onvervalst Macarena-dansje. Handen in de zij en schudden met die heupen!

12. Kroatië

Franka – Crazy

Franka Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Crazy



We worden een beetje bang van Franka, met haar schreeuwerige balkanballade, haar woeste armbewegingen en haar verslaving aan de windmachine. Franka kan na vanavond hetzelfde doen als haar Nederlandse naamgenoot Joan (die van de indianentooi) na haar halve finale: koffers pakken en naar huis.

13. Oostenrijk

Cesár Sampson – Nobody but You

Cesár Sampson Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nobody but You



De eerste halve finale is – voordelig voor Waylon – aanzienlijk sterker dan de tweede. Ook de Oostenrijkse Cesár is een outsider voor de winst met zijn lekkere soulpoplied Nobody but You (denk: Hoziers Take me Church op z’n songfestivals). Jammer dat zijn act net iets te gewoontjes is.

14. Griekenland

Yianna Terzi – Oniro Mou

Yianna Terzi Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Oniro Mou



Griekenland krijgt strafpunten voor het doorbreken van de traditie van tenminste één halfnaakte adonis op de songfestivalbühne. Afgezien daarvan: sympathieke, maar volledig onverstaanbare inheemse bijdrage die gaat over – traditie weer in tact – allesoverheersende liefde.

15. Finland

Saara Aalto – Monsters

Saara Aalto Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Monsters



Monsters, dat zijn de demonen die huizen in het hoofd van zangeres Saara Aalto, die lijdt aan een depressie. Moedig om dat onderwerp mee te nemen naar het Eurovisiepodium. Zonde dat ze de mooie tekst verpakt in een dertien-in-een-dozijn-elektropopsong.

16. Armenië

Sevak Khanagyan – Qami

Sven Khanagyan Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Qami



Ver over de helft in de show. Nu wordt het uithoudingsvermogen getest. Armenië serveert loodzware kost. Een duister epos over de kracht van de wind, gezongen door de al net zo duister ogende Sevak. Dat doet hij plechtig en gepijnigd alsof hij net heeft gehoord dat Qami straks niet uit de juiste envelop komt.

17. Zwitserland

Zibbz – Stones

Zibbz Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Stones



Sympathiek duo, broer en zus Corinne en Stefan Gfeller. Hun popsong Stones is ook nog eens een prima liedje. Maar dan voor een buurthuis in de buurt van Zürich. Het grootste probleem is de act, waarin een brug en een naveltruitje prominente rollen vervullen en die oogt als een Zwitserse gatenkaas.

18. Ierland

Ryan O’ Shaughnessy - Together

Ryan O’ Shaughnessy Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Together



Een ballet der homoseksuele liefde. Dat zagen we nog niet eerder zo expliciet op een Eurovisiebühne. Together is een vederlicht maar vertederend liedje. Toch leverde Ryans antwoord op de vraag wat tot toe nu toe zijn hoogtepunt van het festival was (‘Mijn vriendin van het vliegveld halen’) gefronste wenkbrauwen op. Aan de andere kant: extra stoer statement.

19. Cyprus

Eleni Foureira – Fuego

Eleni Foureira Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Fuego



U bent het huppeltje van Macedonië nog aan het oefenen? Meteen door naar deze stijldans voor gevorderden van Eleni Foureira, die met Fuego zomaar een zomerhit in handen kan hebben. Totaal warrige tekst over een pelikaan, liefde en verborgen agenda’s? Maakt niet uit. Iemand zin in een tripje Nicosia volgend jaar?

Volledig scherm Netta Barzilai uit Isrraël geldt als topfavoriet. © ANP

Volledig scherm Sennek © ANP