‘Kiss A Ginger Day’: deze roodharigen sterren zijn om te zoenen

Ed Sheeran (27)

Het boegbeeld van de roodharige mensen wereldwijd: Ed Sheeran. Zelf lacht hij vaak met zijn rosse haren. ,,God dacht: jij bent klein, hebt rood haar en draagt een bril. Jij gaat wat hulp nodig hebben om meisjes te krijgen. Hier heb je een gitaar!”, zo grapte hij in een interview.

Hanne Van K3 (24)

De bekendste roodharige van onze zuiderburen is ongetwijfeld Hanne van K3. In de finale van ‘K3 Zoekt K3' werd duidelijk dat ze ook na het verven haar rode lokken mocht behouden. Haar voorgangster, Karen Damen, had ook prima in deze lijst kunnen staan. Maar na zo vele jaren in K3 was zij haar rode haren zo beu dat ze ze ondertussen bruin verfde. Helaas!

Emma Stone (30)

Emma Stone kennen we als één van de beroemdste roodharige actrices in Hollywood, maar eigenlijk is haar natuurlijke haarkleur blond. Dat verklapte ze in een interview. In haar laatste Oscargenomineerde film ‘The Favourite’ zien we haar opnieuw als blondine.

Prins Harry (34)

De Britse prins Harry is wereldwijd misschien wel de bekendste roodharige man ooit. Tot voor kort was hij ook één van de meest begeerde vrijgezellen, maar daar stak Meghan Markle een stokje voor.

Rupert Grint (30)

En hoe kunnen we de roodharige beste vriend van Harry Potter vergeten? Rupert Grint speelde jarenlang de rol van Ron Wemel. Heel zijn film-familie had trouwens rood haar.

Isla Fisher (42)

Isla, de echtgenote van Sacha Baron Cohen, kennen we uit films als ‘Confessions Of A Shopaholic’, ‘Now You See Me’ en ‘Tag’.

Amy Adams (44)

Adams specialiseert zich in comedy, en was al te zien in de live-action Disneyfilm ‘Enchanted’, maar ook in films als ‘Vice’ en de V.S.-versie van ‘The Office’.

Eddie Redmayne

Redmaye speelt de hoofdrol in de nieuwste Harry Potter-franchise: ‘Fantastic Beasts And Where To Find Them’. Hij speelt daarin het personage Newt Scamander.

Julianne Moore (58)

Julianne is een Oscarwinnende actrice die te zien was in ‘Stille Alice’, ‘The Big Lebowski’ en ‘Hannibal’.

Jesse Tyler Ferguson (43)

Ferguson werd beroemd dankzij zijn rol als de homoseksuele Mitchell Pritchett in de tv-komedie ‘Modern Family’.

Jessica Chastain

De Amerikaanse actrice was al te zien in ‘The Help’, ‘The Huntsman’ en ‘Molly’s Game’.

Robert de Hoog

Ook een Nederlandse ster mag natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. Robert de Hoog is een veelzijdig acteur, maar is op dit moment natuurlijk vooral bekend van zijn rol als Tatta in de hitserie Mocro Maffia.

Michael Fassbender (41)

