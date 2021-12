Kitten YouTuber Jessie Maya uit Apeldoorn overleden in droger: ‘Kan het geen plek geven’

Youtuber Jessie Maya heeft een aantal heftige dagen achter de rug. De influencer kreeg na een reis bij thuiskomst te horen dat haar kitten Loki in de droger was overleden. ,,Het is iets dat nooit had mogen gebeuren en ik kan er ook geen rust in vinden”, aldus een huilende Jessie Maya in haar video.

De YouTube-ster, met ruim 340.000 abonnees, deelt het trieste nieuws over haar kitten Loki vandaag in een nieuwe vlog. Hoewel ze lang twijfelde om open kaart te spelen met de buitenwereld, besloot ze toch haar verhaal te doen. ,,Ik wil er niet over liegen”, zegt Jessie in de video.

Schoonmaakster

Met tranen in haar ogen steekt de geboren en getogen Apeldoornse van wal: Jessie was zelf in het buitenland voor cosmetische ingrepen en haar beste vriend en YouTube-collega Jeroen van Holland paste op haar drie katten. ,,Omdat Loki nog zo klein is, is hij een week in mijn huis geweest”, legt ze uit.

Ze vervolgt: ,,Zondag is, voordat ik thuis ben gekomen, de schoonmaakster geweest. En toen ik op Schiphol aankwam heeft Jeroen me opgehaald en die heeft in de auto aan mij verteld dat Loki niet meer leeft.”

Beelden

Jessie vindt het belangrijk om te vertellen wat er precies met Loki is gebeurd, omdat ze veel beelden van het beestje heeft gedeeld de afgelopen tijd. Snikkend: ,,De schoonmaakster doet ook de was. Loki is in de droger geklommen en de schoonmaker heeft niet gecheckt of de droger leeg was en heeft de droger aangezet. En Jeroen heeft haar gevonden.”

Volledig scherm Jessie Maya in tranen om haar kat in haar vlog. © Still YouTube Jessie Maya

Woede en verdriet

De vlogster probeerde de vreselijke gebeurtenis de afgelopen dagen een plekje te geven, maar merkt dat het haar niet goed lukt. ,,Ja, het is een ongeluk. Maar ik heb honderd keer gezegd: kijk uit als je de was doet, kijk uit als je stofzuigt, kijk uit als je loopt, want er loopt een kitten hier rond. Het is niet alsof die persoon er niet bij stil heeft gestaan. Het is gewoon... iets dat nooit had mogen gebeuren. En ik kan daar geen rust bij vinden.”

De geëmotioneerde Jessie voelt veel woede en verdriet. ,,Ik weet niet zo goed wat ik met m’n gevoel precies wil en moet. En ik denk dat dit ook nog wel een tijdje gaat duren. Misschien ervaren niet veel mensen dit zo, maar mijn katten zijn echt heel speciaal en belangrijk voor mij.’’

Lief en blij

,,En vooral de afgelopen tijd. Loki was zo lief en blij en klein. En ik dacht misschien hebben jullie verhalen over jullie katten en huisdieren, ik ben gewoon een beetje kwijt, een beetje zoek. En ik kan het gewoon geen plek geven. Maar dat moet ik wel doen.”

Jessie wil proberen de draad weer op te pakken en volgende week beelden van haar reis te delen. ,,Ik hoop dat dit snel iets makkelijker wordt. Dat ik het een plek kan geven”, besluit ze.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.