Klagen over dichte bioscopen is nergens voor nodig: Jee of Nee?

Uiteraard wordt eerst de buit aan nieuwe titels besproken. Zo verscheen op Netflix de (te?) manische animatiefilm The Mitchells vs. The Machines over een disfunctioneel gezin dat het opneemt tegen op hol geslagen robots en het spookhuisdrama Things Heard and Seen met Amanda Seyfried. Maar ook: hoe bevalt de zoveelste versie van het Peter Pan-verhaal in Wendy (nu op Picl) en de actierijke Tom Clancy-verfilming Without Remorse (op Amazon)?