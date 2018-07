Klassieke zender Radio 4 zorgt voor extra beleving

Rapper Tekashi69 gekidnapt en mishandeld door overval­lers

22 juli De excentrieke Amerikaanse rapper Daniel Hernandez (22) - die als artiestennamen Tekashi69 en 6ix9ine gebruikt - is vanmorgen in zijn woonplaats New York gekidnapt, beroofd en gewond geraakt nadat hij uit de rijdende auto van zijn belagers sprong. Volgens entertainmentsite TMZ ligt de artiest - in 2017 doorgebroken met de hit Gummo, momenteel in het ziekenhuis.